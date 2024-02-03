​Мбаппе решил, в каком клубе будет играть

Будущее Килиана Мбаппе остаётся темой номер один в мире футбольных трансферов. Всё идёт к тому, что в следующем сезоне звёздный француз окажется в чемпионате Испании.

«Килиан Мбаппе выбрал «Реал Мадрид», - материал с таким заголовком был опубликован в субботу на страницах Le Parisien. Если верить источнику, Мбаппе уже принял решение о переходе в «Реал» и теперь просто ждёт подходящего момента, чтобы объявить о своём выборе. При этом Килиан ещё не оформил договор с мадридским грандом.

Отмечается, что 25-летний Мбаппе приложит максимум усилий, чтобы выиграть все возможные титулы с «ПСЖ» в этом сезоне, прежде чем переехать в Мадрид на правах свободного агента.

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