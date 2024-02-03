​«Барселона» назвала состав на игру против «Алавеса»

В субботу вечером «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Рулевой «сине-гранатовых» Хави решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Пенья, Канселу, Кубарси, Араухо, Кристенсен, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Алавесом» и «Барселоной» начнётся в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.