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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» назвала состав на игру против «Алавеса»

03 Февраля 2024 • 19:27 Комментировать
Алавес
...
Барселона
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Через 0 ч. 19 мин.

В субботу вечером «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Рулевой «сине-гранатовых» Хави решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Пенья, Канселу, Кубарси, Араухо, Кристенсен, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Алавесом» и «Барселоной» начнётся в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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