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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» вернулась на тропу побед в Ла Лиге

03 Февраля 2024 • 18:02 Комментировать
Валенсия
2:1
Альмерия
окончен

«Валенсия» в прошлом туре Ла Лиги проиграла «Атлетико» - в тот день прервалась серия побед «летучих мышей» в чемпионате, состоящая из четырёх матчей. Теперь «Валенсия» вернулась на выигрышный путь. В субботу команда Рубена Барахи обыграла на своём поле «Альмерию». После финального свистка на табло остался гореть счёт 2:1. Голы в составе «летучих мышей» забили Уго Дуро и Роман Яремчук.

На текущий момент «Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия», в свою очередь, располагается на последней позиции с шестью очками и нулём в графе побед.

Протокол игры  
Валенсия2:1Альмерия
(1:0) Дуро Уго14'  
(2:0) Яремчук Роман23'  
  50'Аррибас Серхио (2:1)
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера Кристиан  62'Озкаджар ДженкГайя ХосеНогуэроль Диего Лопес 61' (Перес Фран ( 61') ПепелуГильямон Уго  73'Герра Хавьер  25' 70' (Васкес Хесус ( 70') Дуро Уго 90' (Амалла Селим ( 90') Яремчук Роман  24' 70' (Мари Альберто ( 70')
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоГонсалес ПетерИрансо Рубо
Максимиану ЛуишПубиль МаркМонтес Сесар 34' (Баба Иддрису ( 34') Брандарис Хуан 82' (Марко Милованович I ( 82') Сентельес Алехандро  61'Лопи ДионГонсалес Эдгар  64'Аррибас Серхио 83' (Робертоне Лукас ( 83'  90') Мелеро Гонсало 61' (Лосано Энтони ( 61'  72') Рамазани Ларжи  90'Баптистао Лео  90' 61' (Ромеро Лука ( 61')
Запасные: Мартинес ФернардоЛанга БрунуЛазароРадованович АлександарЭмбарба АдрианПосо АлехандроМариньо Диего
03 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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