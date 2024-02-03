«Валенсия» вернулась на тропу побед в Ла Лиге

«Валенсия» в прошлом туре Ла Лиги проиграла «Атлетико» - в тот день прервалась серия побед «летучих мышей» в чемпионате, состоящая из четырёх матчей. Теперь «Валенсия» вернулась на выигрышный путь. В субботу команда Рубена Барахи обыграла на своём поле «Альмерию». После финального свистка на табло остался гореть счёт 2:1. Голы в составе «летучих мышей» забили Уго Дуро и Роман Яремчук.

На текущий момент «Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия», в свою очередь, располагается на последней позиции с шестью очками и нулём в графе побед.