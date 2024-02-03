«Валенсия» вернулась на тропу побед в Ла Лиге

«Валенсия» в прошлом туре Ла Лиги проиграла «Атлетико» - в тот день прервалась серия побед «летучих мышей» в чемпионате, состоящая из четырёх матчей. Теперь «Валенсия» вернулась на выигрышный путь. В субботу команда Рубена Барахи обыграла на своём поле «Альмерию». После финального свистка на табло остался гореть счёт 2:1. Голы в составе «летучих мышей» забили Уго Дуро и Роман Яремчук.
На текущий момент «Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия», в свою очередь, располагается на последней позиции с шестью очками и нулём в графе побед.
Протокол игры
|(1:0) Дуро Уго14'
|(2:0) Яремчук Роман23'
|50'Аррибас Серхио (2:1)
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Москера Кристиан• 62'Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Ногуэроль Диего Лопес61' (Перес Фран (61') •Пепелу•Гильямон Уго• 73'Герра Хавьер 25'70' (Васкес Хесус (70') •Дуро Уго90' (Амалла Селим (90') •Яремчук Роман 24'70' (Мари Альберто (70')
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар34' (Баба Иддрису (34') •Брандарис Хуан82' (Марко Милованович I (82') •Сентельес Алехандро• 61'Лопи Дион•Гонсалес Эдгар• 64'Аррибас Серхио83' (Робертоне Лукас (83') • 90'Мелеро Гонсало61' (Лосано Энтони (61') • 72'Рамазани Ларжи• 90'Баптистао Лео 90'61' (Ромеро Лука (61')
03 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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