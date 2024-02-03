​«Работа того не стоит»: Хави рассказал, как сложно в «Барселоне»

Рулевой «Барселоны» Хави, который покинет клуб по завершению сезона, высказался о своей должности.

«Я провёл на этой должности два с половиной года, и я считаю, что процесс работы тренером «Барселоны» того не стоит. Ты каждый день борешься со всем, и это тебя утомляет. Ты не можешь наслаждаться повседневной жизнью. Я видел, как у тренеров «Барсы» были проблемы, даже когда команда побеждала. Уровень тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов, ставили под вопрос.

На этой неделе я говорил с тренером «Осасуны». Он сказал, что получает удовольствие от работы с понедельника по пятницу. А я – нет. В других странах – в Англии, Германии или Италии – вы можете наслаждаться процессом. В «Барселоне» – не думаю», - цитирует Хави The Athletic.