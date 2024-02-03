Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что летом клубу нужно подписать качественного футболиста в среднюю линию поля. Как стало известно TodoFichajes, на прицеле Лапорты находятся три игрока.

Основной целью «сине-гранатовых» является Йозуа Киммих из «Баварии». Действующий контракт 28-летнего Киммиха рассчитан до середины 2025 года, то есть осуществить его летний трансфер вполне реально.

Также на радаре «Барсы» находятся 25-летний Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и 26-летний Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

Отмечается, что подписать Киммиха и Субименди можно будет примерно за 60 миллионов евро. Что до Гимараэса, то цифры не называются.