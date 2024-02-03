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​Президент «Реала» видит в трансфере Мбаппе удар по «Барселоне»

03 Февраля 2024 • 16:47 Комментировать

«Реал» продолжает работу по летнему трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Как стало известно Relevo, в стане «сливочных» растёт ощущение того, что звёздный француз пополнит состав команды. Так, о Мбаппе часто говорят в клубе.

В то же время отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес видит в трансфере звёздного Мбаппе возможность нанести моральный удар «Барселоне». Дело в том, что каталонцы сейчас испытывают финансовые трудности, и им стало сложно убеждать футболистов приехать.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.  

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Реал Мадрид Барселона ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе ещё теги
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