​Президент «Реала» видит в трансфере Мбаппе удар по «Барселоне»

«Реал» продолжает работу по летнему трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Как стало известно Relevo, в стане «сливочных» растёт ощущение того, что звёздный француз пополнит состав команды. Так, о Мбаппе часто говорят в клубе.

В то же время отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес видит в трансфере звёздного Мбаппе возможность нанести моральный удар «Барселоне». Дело в том, что каталонцы сейчас испытывают финансовые трудности, и им стало сложно убеждать футболистов приехать.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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