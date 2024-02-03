Васкес не получал от «Реала» предложений по новому контракту, но игрок хочет остаться

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес не теряет надежд остаться на «Сантьяго Бернабеу». По информации от The Athletic, «королевский клуб» пока не предлагал футболисту новый контракт, но сам Лукас хотел бы остаться в команде Карло Анчелотти.

Источник сообщает, что Васкес намерен до последнего ждать предложение от «Реала» по новому контракту. Напомним, действующее соглашение испанца истекает в конце нынешнего сезона.

Отмечается, что прошлым летом Васкеса пытались заполучить клубы из Серии А. Возможно, 32-летний защитник отправится в Италию в следующее межсезонье.