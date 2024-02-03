Гринвуд не хочет раздувать конфликт из-за инцидента с Беллингемом

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд не намерен раздувать конфликт из-за инцидента, который произошёл между ним и полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом в последнем туре чемпионата Испании. Напомним, по версии некоторых источников, хавбек «сливочных» после стыка с Гринвудом назвал своего соотечественника насильником.

Ранее сообщалось, что Беллингему могут дать дисквалификацию за оскорбление Гринвуда, который до нынешнего сезона пропустил полтора года из-за обвинений в изнасиловании своей девушки.

Гринвуд в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 4 ассистами в Ла Лиге. Беллингем забил в чемпионате 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.