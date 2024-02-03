​«Барселона» может расстаться с Рафиньей – названа причина

Вингер Рафинья может покинуть «Барселону» в обозримом будущем. Как сообщает Relevo, каталонский клуб готов расстаться с Рафиньей из-за своего сложного финансового положения. Трансфер бразильца может помочь каталонцам улучшить экономическую ситуацию. При этом сам Рафинья хотел бы остаться в «Барсе».

Ранее появлялась информация о том, что у Рафиньи есть несколько вариантов в Англии. Также интерес к 27-летнему бразильцу исходит из Саудовской Аравии. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Рафинья провёл за «Барселону» 20 матчей. В них бразилец забил четыре гола и отдал семь голевых передач.