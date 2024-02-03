​Прокуратура против расследования о взяточничестве в отношении «Барселоны»

В Испании продолжается разбирательство касательно выплат «Барселоны» Хосе Марии Негрейре – бывшему вице-президенту технического комитета судей. Как стало известно EFE, прокуратура выступает против расследования по возможному факту взяточничества. Дело в том, что Негрейра не имеет статуса государственного должностного лица, которого требует такое преступление.

Ранее появилась информация о том, что судья не нашёл доказательств того, что «Барселона» за счёт выплат Негрейре получала спортивную выгоду.

Как известно, в «Барселоне» утверждают, что выплаты производились за отчёты о судействе.

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