Анчелотти не исключил, что Хоселу выйдет в старте на матч с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал исключать выход нападающего Хоселу в стартовом составе на матч с «Атлетико», который состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании.

«Выйдет ли Хоселу в стартовом составе на матч с «Атлетико»? Мы рассматриваем этот вариант, ведь у нас не так много высоких игроков», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Хоселу в нынешнем розыгрыше Ла Лиги отметился семью голами и двумя ассистами. Игрок выступает за «Реал» на правах аренды, но в конце сезона «королевский клуб» может выкупить 33-летнего нападающего у «Эспаньола» на постоянной основе.