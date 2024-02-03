​Анчелотти оценил Симеоне как противника

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Атлетико». Это будет уже третья встреча команд в 2024 году – в январе «сливочные» обыграли «матрасников» в Суперкубке Испании, но проиграли в Кубке Испании.

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает наставника «Атлетико» Диего Симеоне.

«Симеоне – один из самых сильных соперников, с которыми я когда-либо сталкивался», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Extra.

Матч «Реал» - «Атлетико» стартует 4 февраля в 23:00 по московскому времени. На текущий момент команда Анчелотти располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.