Анчелотти рассказал, насколько Кроос важен для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, насколько полузащитник Тони Кроос важен для его команды. Напомним, в конце сезона у немецкого ветерана истекает контракт с «королевским клубом».

«Тони Кроос? Его качества очень важны для всего нашего игрового процесса. Он важен, но это не значит, что другие полузащитники – нет. Лука Модрич провёл идеальную игру против «Хетафе», а Кроос вообще не вышел на поле», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Кроос летом может вернуться в сборную Германии на домашний чемпионат мира. «Реал» хочет продлить контракт с футболистом, который задумывается о завершении профессиональной карьеры.