Анчелотти рассказал, кто может заменить Рюдигера в центре обороны в матче с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал игроков, которые могут заменить Антонио Рюдигера на позиции центрального защитника в ближайшем матче с «Атлетико» в чемпионате Испании. Напомним, немец получил травму бедра, из-за чего может пропустить завтрашнее дерби.

«Камавинга – один из вариантов на позицию центрального защитника. Он очень быстрый и может выигрывать дуэли. Карвахаль и Менди тоже являются вариантами», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

При этом Карло сообщил, что у Рюдигера есть шанс выйти в стартовом составе с «Атлетико». Медицинский штаб оценит состояние немца перед матчем.