​Уткин дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал Сосьедад»

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на субботний матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реал Сосьедадом».

«В этом матче, я думаю, далеко за ставкой ходить не надо. Обе команды результативные, великой обороны никогда не было ни у тех, ни у других. Поэтому я полагаю, что в этом матче будет «Тотал больше 2,5» с гарантией. Или «Тотал больше 3,5», если вы любите пощекотать себе нервишки», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Реал Сосьедадом» стартует в23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.