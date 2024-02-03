Анчелотти оценил конкуренцию Лунина и Кепы

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о конкуренции на позиции вратаря.

«Лунин и Кепа не знают, кто из них будет играть завтра. Я думаю, что ротация – это хорошо для них обоих. Их ротация им помогает. Никто не идеален, но так между ними поддерживается высокая конференция. Я не стану говорить, что выйдет на поле завтра», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Тибо Куртуа, основной голкипер «Реала», в начале сезона угодил в лазарет с серьёзной травмой колена.

Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» стартует 4 февраля в 23:00 по московскому времени.