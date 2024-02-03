​Анчелотти – о Модриче: «Трудно оставлять такую легенду на скамейке запасных»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами за день до дерби против «Атлетико». Итальянский специалист высказался о том, что в нынешнем сезоне опытный полузащитник Лука Модрич регулярно остаётся на скамейке запасных.

«Модрич в запасе? Очень трудно оставлять такую легенду на скамейке запасных. Я могу сказать только спасибо Луке за всё, что он сделал во время моего пребывания здесь. На меня это очень повлияло. Это действительно сложно», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Реал» - «Атлетико» стартует 4 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Модрич принял неожиданное решение по будущему