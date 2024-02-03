Анчелотти: «Слова Хави и Лапорты о судействе в пользу «Реала»? Не буду опускаться до этого уровня»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался отвечать на критику со стороны президента и тренера каталонской «Барселоны». Ранее представители «сине-гранатовых» намекнули на то, что судьи помогают «Реалу».

«Слова Хави и Лапорты о судействе в пользу «Реала»? Из уважения к испанскому футболу я не буду опускаться до этого уровня. Не спрашивайте меня об этом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Хави на последней пресс-конференции заявил, что «даже слепой человек видит спорные решения в пользу «Реала». Отметим, что тренер «Барселоны» покинет свой пост в конце сезона.