​Анчелотти рассказал, когда Милитао вернётся в строй после серьёзной травмы

Защитник Эдер Милитао в самом начале сезона получил серьёзную травму колена. Впрочем, бразилец восстанавливается с опережением графика. Комментарий на этот счёт в преддверии матча против «Атлетико» дал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Эдер Милитао начинает чувствовать себя очень хорошо. Он может быть готов к концу марта», - рассказал Анчелотти журналистам в ходе пресс-конференции.

Домашний матч Ла Лиги против «Атлетико» «Реал» проведёт в воскресенье, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. На текущий момент «сливочные» располагаются на вершине турнирной таблицы.