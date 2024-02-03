Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, когда Милитао вернётся в строй после серьёзной травмы

03 Февраля 2024 • 14:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.70 X 4.10 2 4.60
04.02 23:00

Защитник Эдер Милитао в самом начале сезона получил серьёзную травму колена. Впрочем, бразилец восстанавливается с опережением графика. Комментарий на этот счёт в преддверии матча против «Атлетико» дал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Эдер Милитао начинает чувствовать себя очень хорошо. Он может быть готов к концу марта», - рассказал Анчелотти журналистам в ходе пресс-конференции.

Домашний матч Ла Лиги против «Атлетико» «Реал» проведёт в воскресенье, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. На текущий момент «сливочные» располагаются на вершине турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдер Милитао ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Февраля
15:39
Анчелотти не исключил, что Хоселу выйдет в старте на матч с «Атлетико»
15:35
​Анчелотти оценил Симеоне как противника
15:31
Анчелотти рассказал, насколько Кроос важен для «Реала»
15:17
Анчелотти рассказал, кто может заменить Рюдигера в центре обороны в матче с «Атлетико»
15:14
​Уткин дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал Сосьедад»
15:09
Анчелотти оценил конкуренцию Лунина и Кепы
15:03
​Анчелотти – о Модриче: «Трудно оставлять такую легенду на скамейке запасных»
15:01
Анчелотти: «Слова Хави и Лапорты о судействе в пользу «Реала»? Не буду опускаться до этого уровня»
14:58
​Анчелотти рассказал, когда Милитао вернётся в строй после серьёзной травмы
14:54
Анчелотти рассказал, сможет ли Рюдигер сыграть против «Атлетико»
14:49
Анчелотти поделился ожиданиями от очередного матча с «Атлетико»
14:44
Азар: «Я зарабатывал большие деньги, у меня не было права жаловаться, когда я не играл»
14:37
Азар – о карьере в «Реале»: «Сперва я потерял место в старте, затем уверенность, а затем желание играть» 1
14:00
Карвахаль может сыграть центрального защитника в матче с «Атлетико»
13:07
Азар: «Меня называют ленивым, но я тренировался 16 лет подряд»
12:55
Азар: «Реал» – крупнейший клуб в мире, там сложнее заиграть, чем где-либо ещё»
12:51
Азар: «Травмы? Я возвращался в строй, но мне всё равно было больно»
12:43
Азар: «Перед первым сезоном за «Реал» я позволял себе всё: барбекю, красное вино и многое другое»
12:36
Азар: «Диета – это пустая трата времени, она не работает»
12:30
Азар: Знал, что не подхожу «Реалу», но не мог закончить карьеру, не поиграв за этот клуб
11:28
«Бавария» продолжает убеждать Дэвиса продлить контракт, зарубежный топ-клуб следит за ситуацией
11:22
Ла Лига наняла специалиста для того, чтобы разобраться в конфликте Беллингема с Гринвудом
11:14
Мбаппе не будет в АПЛ, у француза всего два варианта для продолжения карьеры
11:06
Рюдигер отчаянно хочет сыграть с «Атлетико», несмотря на травму
02 Февраля
19:46
​Рюдигер рискует пропустить дерби с «Атлетико»
02:44
Анчелотти прокомментировал травму Рюдигера
01:26
Тчуамени не поможет «Реалу» в дерби с «Атлетико» 1
29 Января
12:28
«Бавария» думает, что в ситуации с Дэвисом виноваты агенты
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» ​Президент «Реала» донёс до Крооса позицию по его будущему Кроос рассказал, что думает об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13 мин
Валенсия Валенсия
Альмерия Альмерия
0
0
1.64 3.95 5.20
Видео
03.02.24 в 18:15
Гранада Гранада
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2.29 3.20 3.25
Видео
03.02.24 в 20:30
Алавес Алавес
Барселона Барселона
4.90 3.90 1.70
Видео
03.02.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.26 3.60 3.05
Видео
04.02.24 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.68 3.95 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
15:53 · Испания. Ла Лига
​Прокуратура против расследования о взяточничестве в отношении «Барселоны»
15:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не исключил, что Хоселу выйдет в старте на матч с «Атлетико»
15:35 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти оценил Симеоне как противника
15:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, насколько Кроос важен для «Реала»
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, кто может заменить Рюдигера в центре обороны в матче с «Атлетико»
15:14 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал Сосьедад»
15:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил конкуренцию Лунина и Кепы
15:03 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти – о Модриче: «Трудно оставлять такую легенду на скамейке запасных»
15:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Слова Хави и Лапорты о судействе в пользу «Реала»? Не буду опускаться до этого уровня»
14:58 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, когда Милитао вернётся в строй после серьёзной травмы
14:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сможет ли Рюдигер сыграть против «Атлетико»
14:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поделился ожиданиями от очередного матча с «Атлетико»
14:44 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я зарабатывал большие деньги, у меня не было права жаловаться, когда я не играл»
14:37 · Испания. Ла Лига
Азар – о карьере в «Реале»: «Сперва я потерял место в старте, затем уверенность, а затем желание играть» 1
14:05 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, что думает об уровне Беллингема
Все новости
Рекомендуем