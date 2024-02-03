Анчелотти рассказал, сможет ли Рюдигер сыграть против «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии центрального защитника Антонио Рюдигера, который испытывает проблемы с бедром. Ранее сообщалось, что немец хочет выйти на поле в матче с «Атлетико», несмотря на боль.

«Рюдигер сейчас чувствует себя лучше. Завтра мы оценим его состояние и решим, сможет ли он выйти в стартовом составе. Так или иначе, он будет присутствовать как минимум на скамейке запасных», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Недавно появилась информация, согласно которой, если Рюдигер не сможет принять участие в игре с «Атлетико» , в центре обороны должен выйти правый защитник Дани Карвахаль.