Анчелотти поделился ожиданиями от очередного матча с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» рассказал о своих ожиданиях от дерби с «Атлетико», которое состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании. Напомним, в этом сезоне «сливочные» уже трижды встречались с «матрасниками» и дважды проиграли.

«Это будет наша четвёртая встреча с «Атлетико» в нынешнем сезоне. Матч будет очень важным. Думаю, на «Сантьяго Бернабеу» состоится замечательное шоу. Болельщики на стадионе должны нам помочь», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом в два очка от второго места.