Азар: «Я зарабатывал большие деньги, у меня не было права жаловаться, когда я не играл»

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, сожалеет ли о переходе в «королевский клуб». Напомним, его трансфер из «Челси» обошёлся сливочным 115 миллионов евро в 2019 году. Вплоть до весны 2023 года бельгиец зарабатывал более 32 миллионов евро в год.

«Есть ли у меня сожаления? Нет, мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег. Люди каждый день пытаются выжить, поэтому у меня не было права жаловаться, даже когда я не играл. Я не говорил, что жизнь – отстой. Обидно, что так сложилось, но с другой стороны, у меня было оправдание. Я не был в депрессии, но больше не чувствовал силу и энергию. Продолжать не было смысла, всё было кончено», – цитирует Азара L’Equipe.