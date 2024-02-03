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Азар: «Я зарабатывал большие деньги, у меня не было права жаловаться, когда я не играл»

03 Февраля 2024 • 14:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.70 X 4.10 2 4.60
04.02 23:00

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, сожалеет ли о переходе в «королевский клуб». Напомним, его трансфер из «Челси» обошёлся сливочным 115 миллионов евро в 2019 году. Вплоть до весны 2023 года бельгиец зарабатывал более 32 миллионов евро в год.

«Есть ли у меня сожаления? Нет, мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег. Люди каждый день пытаются выжить, поэтому у меня не было права жаловаться, даже когда я не играл. Я не говорил, что жизнь – отстой. Обидно, что так сложилось, но с другой стороны, у меня было оправдание. Я не был в депрессии, но больше не чувствовал силу и энергию. Продолжать не было смысла, всё было кончено», – цитирует Азара L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар

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