Азар – о карьере в «Реале»: «Сперва я потерял место в старте, затем уверенность, а затем желание играть»

Экс-игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, как постепенно терял уверенность в составе «королевского клуба».

«Однажды утром я проснулся с огромной шишкой на лодыжке. У меня была инфекция, поэтому нужно было сделать операцию. После восстановления у меня оставалось два года по контракту. Я подталкивал себя вперёд, но ничего не получилось. Сперва я потерял место в старте, затем уверенность, а затем желание играть. Раньше я был парнем, которого били по ногам, так как не могли отобрать мяч. Затем я стал тем, кто просыпается по утрам с болью. Я хотел бы понять причину, но не смог», – цитирует Азара L’Equipe.