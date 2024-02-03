Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне рассказал, что думает об уровне Беллингема

03 Февраля 2024 • 14:05 Комментировать

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как его команде удалось сдержать одного из лидеров «Реала» Джуда Беллингема. В трех матчах этого сезона с «матрасниками» англичанин не отметился голами.

«Нам повезло. Беллингем – потрясающий игрок. Он отлично подключается со второй линии атаки. Сейчас Джуд выступает за клуб, в котором у него есть все для прогресса. Мне очень нравится этот парень», - передает слова специалиста ESPN.

Беллингем перешел в «Реал» летом прошлого года. В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне Джуд Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Назван самый великий футбольный клуб в мире ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» ​Президент «Реала» донёс до Крооса позицию по его будущему
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.02.24 в 16:00
Валенсия Валенсия
Альмерия Альмерия
1.64 3.95 5.20
Видео
03.02.24 в 18:15
Гранада Гранада
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2.29 3.20 3.25
Видео
03.02.24 в 20:30
Алавес Алавес
Барселона Барселона
4.90 3.90 1.70
Видео
03.02.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.26 3.60 3.05
Видео
04.02.24 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.68 3.95 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
14:58 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, когда Милитао вернётся в строй после серьёзной травмы
14:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сможет ли Рюдигер сыграть против «Атлетико»
14:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поделился ожиданиями от очередного матча с «Атлетико»
14:44 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я зарабатывал большие деньги, у меня не было права жаловаться, когда я не играл»
14:37 · Испания. Ла Лига
Азар – о карьере в «Реале»: «Сперва я потерял место в старте, затем уверенность, а затем желание играть»
14:05 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, что думает об уровне Беллингема
14:00 · Испания. Ла Лига
Карвахаль может сыграть центрального защитника в матче с «Атлетико»
13:41 · Испания. Ла Лига
Месси или Роналду: Азар назвал единственного игрока, который превосходил его
13:29 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Фелишу и Канселу
13:16 · Испания. Ла Лига
Азар – о последнем матче за «Реал»: Боялся свиста фанатов, попросил Анчелотти оставить меня на скамейке
13:08 · Испания. Ла Лига
Модрич может остаться в «Реале»
13:07 · Испания. Ла Лига
Азар: «Меня называют ленивым, но я тренировался 16 лет подряд»
13:01 · Испания. Ла Лига
Азар: «Если бы я жил как Роналду, то давно сгорел»
12:55 · Испания. Ла Лига
Азар: «Реал» – крупнейший клуб в мире, там сложнее заиграть, чем где-либо ещё»
12:51 · Испания. Ла Лига
Азар: «Травмы? Я возвращался в строй, но мне всё равно было больно»
Все новости
Рекомендуем