Симеоне рассказал, что думает об уровне Беллингема

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как его команде удалось сдержать одного из лидеров «Реала» Джуда Беллингема. В трех матчах этого сезона с «матрасниками» англичанин не отметился голами.

«Нам повезло. Беллингем – потрясающий игрок. Он отлично подключается со второй линии атаки. Сейчас Джуд выступает за клуб, в котором у него есть все для прогресса. Мне очень нравится этот парень», - передает слова специалиста ESPN.

Беллингем перешел в «Реал» летом прошлого года. В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал три ассиста.