Карвахаль может сыграть центрального защитника в матче с «Атлетико»

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль может сыграть центрального защитника в ближайшем матче против «Атлетико» в рамках чемпионата Испании, который состоится завтра. Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, если Антонио Рюдигер не сможет принять участие в игре с «матрасниками», его место займёт именно Карвахаль.

Таким образом, если Дани сыграет в центре защиты, на правом фланге обороны выйдет Лукас Васкес. Напомним, Рюдигер и Начо остаются единственными центральными защитниками «Реала» после того, как Давид Алаба и Эдер Милитао разорвали крестообразные связки колена и выбыли до конца сезона.