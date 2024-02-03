Месси или Роналду: Азар назвал единственного игрока, который превосходил его

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар назвал единственного игрока, который превосходил его.

«Только Лионель Месси. Я испытывал наслаждение, когда наблюдал за его игрой в «Барселоне». Это величайший футболист в истории. У него невозможно забрать мяч.

Роналду? У Криштиану больше достижений, чем у меня. Но с точки зрения игры он не лучше меня», - передает слова бельгийца Lequipe.

Напомним, что Азар объявил о завершении игровой карьеры в октябре прошлого года.

За «Реал» Эден выступал с 2019 по 2023 год. Также в его клубной карьере были французский «Лилль» и лондонский «Челси».