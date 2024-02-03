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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» приняли решение по Фелишу и Канселу

03 Февраля 2024 • 13:29 Комментировать

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку определился с будущим нападающего Жоау Фелиша и защитника Жоау Канселу.

Как сообщают журналисты Todofichajes, функционер хочет сохранить обоих португальцев в команде. Деку начал вести переговоры с «Атлетико» и «Манчестер Сити» о трансферах игроков. Трансферная стоимость Фелиша оценивается в 50 миллионов евро, а Канселу – в 25 млн. Оба футболиста выступают за «сине-гранатовых» на правах аренды.

После 22 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала» составляет десять очков.

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Барселона Деку Жоау Канселу Жоау Фелиш ещё теги
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