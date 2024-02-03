Азар – о последнем матче за «Реал»: Боялся свиста фанатов, попросил Анчелотти оставить меня на скамейке

Экс-игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, почему не вышел на поле в матче против «Атлетика» Бильбао, который был последним для «сливочных» в прошлом сезоне. Напомним, Эден летом покинул «Реал», а затем объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Партнёры подбрасывали меня вверх, мне было очень грустно. Идеальная история закончилась бы хет-триком и прощанием. В «Лилле» я закончил довольно хорошо, а в «Челси» ещё лучше. В последнем матче за «Реал» я заранее знал, что всё кончено. Я даже не хотел выходить на поле. Я сказал Анчелотти: «Вдруг люди будут освистывать меня? Лучше оставьте меня на скамейке, я буду наслаждаться», – цитирует Азара L’Equipe.