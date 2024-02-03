Модрич может остаться в «Реале»

Хорватский хавбек Лука Модрич пока не принял окончательного решения относительно своего будущего. По информации The Athletic, 38-летний полузащитник задумывается над подписанием нового контракта с мадридским «Реалом».

Срок действующего трудового соглашения между «сливочными» и Модричем истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лука провел 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны клубов из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.