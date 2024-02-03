Азар: «Меня называют ленивым, но я тренировался 16 лет подряд»

Экс-игрок мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар не считает себя ленивым. Напомним, ранее сразу несколько бывших партнёров 33-летнего бельгийца заявляли о том, что Азар плохо выкладывался на тренировках.

«Меня называют ленивым, но я тренировался 16 лет подряд. Я постоянно участвовал в матчах и много бежал. Это правда, что иногда я приходил на тренировки невыспавшимся. Тогда у меня не было желания ничего делать, я говорил партнёрам: «Не давайте мне мяч, я не сдвинусь ни на один квадратный метр», – сказал Азар в беседе с изданием L’Equipe.

Пару месяцев назад Азар объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.