Азар: «Если бы я жил как Роналду, то давно сгорел»

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар высказался о звездном португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Я бы не смог так относиться к футболу, как Криштиану. Если бы я жил как Роналду, то давно сгорел. У меня было другое отношение к этому. Я хотел, чтобы после окончания матча меня оставили в покое и дали провести время с друзьями и семьей», - передает слова бельгийца издание Lequipe.

Последним местом работы Эдена был «Реал». Цвета «королевского» клуба бельгиец защищал с 2019 по 2023 год. В составе сборной Бельгии Азар сыграл 126 поединков и забил 33 гола.