Азар: «Реал» – крупнейший клуб в мире, там сложнее заиграть, чем где-либо ещё»

Экс-футболист мадридского «Реала» Эден Азар назвал «сливочных» крупнейшим клубом в мире. Бельгиец попытался объяснить, почему так считает.

«Мне бы хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Я хотел добиться успеха. Мой опыт показал, что «Реал» – самый большой клуб в мире. Здесь сложнее заиграть, чем где-либо ещё. Возможно, мне нужно было больше тренироваться», – сказал Азар в интервью изданию L’Equipe.

Азар выступал за мадридскую команду с 2019 по 2023 год. Его трансфер в 2019 году обошёлся «Реалу» в 115 миллионов евро, что до сих пор делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории «королевского клуба».