Азар: «Травмы? Я возвращался в строй, но мне всё равно было больно»

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, насколько травмы повлияли на его карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, бельгиец так и не смог заиграть в «королевском клубе» после трансфера из «Челси» за 115 миллионов евро в 2019 году.

«Я получал серьёзные травмы в самые неудобные моменты. Я проходил через операцию и восстановление, возвращался в строй, но всё равно испытывал боль. Затем пришёл Карло Анчелотти. Я хорошо провёл предсезонку, хорошо играл, но травмы и боль вновь дали о себе знать», – цитирует Азара L’Equipe.

Азар летом покинул «Реал» на правах свободного агента, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры.