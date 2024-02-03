Азар: «Перед первым сезоном за «Реал» я позволял себе всё: барбекю, красное вино и многое другое»

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар попытался объяснить, почему провалил первый сезон в составе «королевского клуба». Напомним, летом 2019 года «сливочные» заплатили «Челси» 115 миллионов евро за Азара. Пару месяцев назад Эден объявил о завершении карьеры.

«Я провёл один из лучших сезонов в карьере за «Челси», после чего сказал себе: «Теперь я в «Реале», это наверняка последний отпуск, в котором я смогу не следить за весом». Я позволил себе всё, что позволял каждое лето. До этого я провёл 7 лет в Англии, где выкладывался на максимум без зимней паузы. Я попросил всех не беспокоить меня. У меня было 3-4 недели отпуска, я позволял себе всё: барбекю, красное вино и многое другое. Затем в Мадриде что-то пошло не так», –приводит слова 33-летнего бельгийца издание L’Equipe.