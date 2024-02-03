Азар: «Диета – это пустая трата времени, она не работает»

Экс-игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своём отношении к диете. Напомним, за свою карьеру 33-летний бельгиец не раз сталкивался с лишним весом. Недавно Азар завершил профессиональную карьеру, перед этим покинув «Реал» на правах свободного агента.

«Диета – это пустая трата времени, она не работает. Я гедонист, мне нравится есть и пить со своими друзьями. Если ты хочешь играть до 40 лет, тогда диета тебе поможет. Я же изначально знал, что рано закончу карьеру. В моём холодильнике всегда лежала бутылка шампанского», – сказал Азар в интервью изданию L’Equipe.

Отметим, что Азар за 4 сезона в «Реале» успел выиграть все возможные трофеи.