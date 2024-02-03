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Азар: Знал, что не подхожу «Реалу», но не мог закончить карьеру, не поиграв за этот клуб

03 Февраля 2024 • 12:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.70 X 4.10 2 4.60
04.02 23:00

Бывший вингер мадридского «Реала» Эден Азар признался, что перед трансфером на «Сантьяго Бернабеу» в 2019 году заранее знал, что не подходит «сливочным». Напомним, Азар является самым дорогим игроком в истории «Реала». Клуб заплатил за трансфер бельгийца 115 миллионов евро.

«В детстве я пристально следил за Зиданом и «Реалом». В белой футболке есть особенный шарм, которого нет у других. Я изначально знал, что не вписываюсь. «Реал» – хвастливый клуб, а я совсем не такой. Если сравнивать с другими командами, мне даже не нравился футбол, в который мы играли. Так или иначе, это была моя мечта. Я не мог завершить карьеру, не поиграв за этот клуб», – цитирует Азара L’Equipe.

Напомним, летом Азар покинул «Реал», а затем завершил карьеру в 32 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар

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Азар: «Перед первым сезоном за «Реал» я позволял себе всё: барбекю, красное вино и многое другое»
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