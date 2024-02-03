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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига наняла специалиста для того, чтобы разобраться в конфликте Беллингема с Гринвудом

03 Февраля 2024 • 11:22 Комментировать
Бетис
...
Хетафе
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04.02 20:30

Испанская Ла Лига подтвердила, что наняла специалиста, который читает слова по губам. Такой шаг был сделан для того, чтобы разобраться в конфликте между полузащитником мадридского «Реала» и нападающим «Хетафе» Мэйсоном Гринвудом. Ранее были подозрения насчёт того, что хавбек «сливочных» назвал своего соотечественника насильником.

Напомним, Гринвуд ранее обвинялся в насилии над своей девушкой, но в конечном итоге был оправдан судом. Англичанин пропустил из-за этого около двух сезонов, после чего покинул «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Беллингема могут дисквалифицировать за оскорбление Гринвуда.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем ещё теги

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