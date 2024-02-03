Рюдигер отчаянно хочет сыграть с «Атлетико», несмотря на травму

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер хочет принять участие в завтрашнем дерби с «Атлетико», которое состоится на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает издание Marca, немец очень хотел бы помочь своей команде в матче с «матрасниками», несмотря на травму. Футболист испытывает боль в области бедра, но она позволяет ему двигаться. Из-за кадровых проблем в обороне Рюдигер может выйти на игру с «Атлетико» в основном составе. Напомним, Давид Алаба и Эдер Милитао залечивают травму крестообразных связок колена.

Напомним, недавно «Реал» вылетел от «Атлетико» в Кубке Испании на стадии ⅛ финала.