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Рюдигер отчаянно хочет сыграть с «Атлетико», несмотря на травму

03 Февраля 2024 • 11:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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04.02 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер хочет принять участие в завтрашнем дерби с «Атлетико», которое состоится на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает издание Marca, немец очень хотел бы помочь своей команде в матче с «матрасниками», несмотря на травму. Футболист испытывает боль в области бедра, но она позволяет ему двигаться. Из-за кадровых проблем в обороне Рюдигер может выйти на игру с «Атлетико» в основном составе. Напомним, Давид Алаба и Эдер Милитао залечивают травму крестообразных связок колена.

Напомним, недавно «Реал» вылетел от «Атлетико» в Кубке Испании на стадии ⅛ финала. 

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