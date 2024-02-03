Симеоне оценил вклад Переса в величие «Реала»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о президенте «Реала» Флорентино Пересе в преддверии дерби в рамках 23-го тура испанского чемпионата. Встреча состоится 4 февраля.

«У «Реала» великолепный президент, который отлично руководит таким большим клубом. «Реал» считается лучшим в мире. Я восхищаюсь тем, как Перес продолжает проявлять требования к своим игрокам. Из «Реала уходят такие звезды, как Роналду и Рамос, но клуб все равно остается на вершине благодаря отличному управлению», - передает слова аргентинца Relevo.

Дерби «Реала» и «Атлетико» состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 мск.