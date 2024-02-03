Хави объяснил спад в игре Левандовски

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о спаде польского нападающего Роберта Левандовски. В текущем сезоне игрока критикуют за низкую результативность.

«Роберт – образцовый нападающий. Он отлично тренируется, спрашивает меня, чем он может быть полезен. Во время разговора Левандовски сказал, что хорошо себя чувствует, поэтому мы должны помогать ему. Наша задача – снабжать его мячами. С возрастом искра угасает, поэтому нужно менять свое мышление. Роберт еще способен улучшиться», - передает слова тренера Sport.es.

В текущем сезоне 35-летний поляк забил лишь 13 мячей в 30 поединках.