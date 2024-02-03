17-летний украинский голкипер Илья Волошин перебрался в элитный клуб чемпионата Испании. Перспективного вратаря подписал мадридский «Реал», об этом сообщается на официальном сайте «королевского» клуба.

Трудовое соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до середины 2026 года. Волошин является воспитанником академии «Днепра». Он покинул украинский клуб осенью 2022 года, перейдя на правах свободного агента в «Новелду».

Стоит отметить, что в составе «Реала» есть украинский вратарь Андрей Лунин. В текущем сезоне он провел десять матчей в Ла Лиге и пропустил пять мячей.