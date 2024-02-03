Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» подписал ещё одного украинского футболиста официально

03 Февраля 2024 • 09:32 Комментировать

17-летний украинский голкипер Илья Волошин перебрался в элитный клуб чемпионата Испании. Перспективного вратаря подписал мадридский «Реал», об этом сообщается на официальном сайте «королевского» клуба.

Трудовое соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до середины 2026 года. Волошин является воспитанником академии «Днепра». Он покинул украинский клуб осенью 2022 года, перейдя на правах свободного агента в «Новелду».

Стоит отметить, что в составе «Реала» есть украинский вратарь Андрей Лунин. В текущем сезоне он провел десять матчей в Ла Лиге и пропустил пять мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - зима 2024 Илья Волошин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча» ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Скопинцев принял решение по будущему в «Динамо»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.02.24 в 16:00
Валенсия Валенсия
Альмерия Альмерия
1.64 3.95 5.20
Видео
03.02.24 в 18:15
Гранада Гранада
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2.29 3.20 3.25
Видео
03.02.24 в 20:30
Алавес Алавес
Барселона Барселона
4.90 3.90 1.70
Видео
03.02.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.26 3.60 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
10:30 · Испания. Ла Лига
Симеоне оценил вклад Переса в величие «Реала»
09:59 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил спад в игре Левандовски
09:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» подписал ещё одного украинского футболиста официально
08:22 · Испания. Ла Лига
Тренер Захаряна отказался от «Барселоны»
07:46 · Испания. Ла Лига
​«Человек «Барселоны» - фанаты «Реала» недовольны выбором арбитра на матч с «Атлетико»
00:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Мальорки»
02 Февраля
22:36 · Англия. Премьер-лига
Названа самая дорогая сделка трансферного дедлайна
21:22 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд может перейти в топ-клуб Испании 2 слухи
20:15 · Испания. Ла Лига
​«Аякс» удивлён «диким заявлением» президента «Барселоны» 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил об уходе Форнальса в «Бетис» официально
19:46 · Испания. Ла Лига
​Рюдигер рискует пропустить дерби с «Атлетико»
19:40 · Испания. Ла Лига
​Игроки «Реала» ждут решения Мбаппе 1
19:23 · Испания. Ла Лига
​Лапорта – о Хави: «Другого тренера я бы уволил в такой ситуации»
18:53 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» 14
17:36 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, почему травмированный Захарян попал в заявку на матч с «Жироной»
Все новости
Рекомендуем