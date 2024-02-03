Романо сообщил важную новость по переходу Мбаппе в «Реал»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо дал инсайд по будущему нападающего Килиана Мбаппе.

Посредством своих социальных сетей журналист заявил, что руководство мадридского «Реала» усердно ведет переговоры по подписанию звездного форварда сборной Франции и «ПСЖ». По словам Романо, «сливочные» всерьез взялись за оформление сделки. Вскоре должно быть окончательное решение в этой истории.

Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро. Срок действующего контракта игрока с парижанами истекает грядущим летом.

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