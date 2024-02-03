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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер Захаряна отказался от «Барселоны»

03 Февраля 2024 • 08:22 Комментировать

Наставник «Реал Сосьедада» Иманол Альгвасил отреагировал на информацию о том, что может стать новым главным тренером каталонской «Барселоны».

«Я сейчас работаю в лучшем клубе. Мне доверяют, и я рад находиться здесь. Мне хочется продолжать творить историю здесь – в Сан-Себастьяне. Хочу продлить контракт с клубом, мечтаю об этом», - поведал специалист на пресс-конференции перед поединком против «Жироны».

По итогам 22 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что в конце сезона Хави Эрнандес покинет пост рулевого «Барселоны».

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Барселона Реал Сосьедад Иманол Альгвасил ещё теги
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