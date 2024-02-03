​«Человек «Барселоны» - фанаты «Реала» недовольны выбором арбитра на матч с «Атлетико»

Главным матчем предстоящего тура испанского чемпионата станет встреча мадридского «Реала» с земляками из «Атлетико», она состоится в воскресенье вечером. Уже известен арбитр, который обслужит игру - это Санчес Мартинес. И это не очень по душе поклонникам «Реала», которые упрекают того в социальных сетях за излишние симпатии, по их мнению, в адрес «Барселоны». Скажется ли это на ходе матча, станет известно, естественно, в воскресенье.

Сейчас «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, в то время как «Барселона» идет третьей, а «Атлетико» и вовсе лишь четвертым.