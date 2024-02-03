«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Мальорки»

23-й тур чемпионата Испании начался матчем «Атлетик» - «Мальорка». В самом начале после подачи со штрафной Юри Берчиче в касание отправил мяч в сетку, при этом находясь спиной к воротам - 1:0. И снова сработал стандарт, Горка Гурусета пяткой сыграл на Берчиче, который метров с 12 оформил дубль. Пенальти заработал Нико Уильямс, но ВАР отменил решение судьи, форвард поскользнулся.
После перерыва Иньяки Уильямс не смог пробить голкипера, оказавшись с ним один на один. В середине тайма до верного разыгран мяч, и Гурусета завершил атаку - 3:0. В концовке Оскар де Маркос прострелил справа, и Икер Муньяин технично отправил мяч в сетку, обманув вратаря на паузе - 4:0.
«Атлетик» остается пятым, противник - 15-м.
Протокол игры
|(1:0) Юри Берчиче3'
|(2:0) Юри Берчиче16'
|(3:0) Гурусета Горка62'
|(4:0) Муньяин Икер89'
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Паредес Айтор•Йерай Альварес•Юри Берчиче•Прадос Беньят•Руис Иньиго67' (Муньяин Икер (67') •Уильямс Иньяки82' (Арес Малком (82') •Сансет Ойян79' (Хаурегисар Микель (79') •Уильямс Нико67' (Эррера Андер (67') •Гурусета Горка79' (Гарсия Рауль (79')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Копете Хосе46' (Мурики Ведат (46') •Гонсалес Джованни56' (Дардер Серхи (56') •Коста Хауме•Санчес Антонио56' (Видаль Начо (56') •Маскарель Омар•Ману Морланес•Родригес Даниэль I75' (Пратс Абдон (75') •Ларин Кайл 75'75' (Льябрес Хавьер (75')
02 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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