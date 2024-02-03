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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Мальорки»

03 Февраля 2024 • 00:54 Комментировать
Атлетик Б
4:0
Мальорка
окончен

23-й тур чемпионата Испании начался матчем «Атлетик» - «Мальорка». В самом начале после подачи со штрафной Юри Берчиче в касание отправил мяч в сетку, при этом находясь спиной к воротам - 1:0. И снова сработал стандарт, Горка Гурусета пяткой сыграл на Берчиче, который метров с 12 оформил дубль. Пенальти заработал Нико Уильямс, но ВАР отменил решение судьи, форвард поскользнулся.

После перерыва Иньяки Уильямс не смог пробить голкипера, оказавшись с ним один на один. В середине тайма до верного разыгран мяч, и Гурусета завершил атаку - 3:0.  В концовке Оскар де Маркос прострелил справа, и Икер Муньяин технично отправил мяч в сетку, обманув вратаря на паузе - 4:0.

«Атлетик» остается пятым, противник - 15-м.

Протокол игры  
Атлетик Б4:0Мальорка
(1:0) Юри Берчиче3'  
(2:0) Юри Берчиче16'  
(3:0) Гурусета Горка62'  
(4:0) Муньяин Икер89'  
Унай СимонДе Маркос ОскарПаредес АйторЙерай АльваресЮри БерчичеПрадос БеньятРуис Иньиго 67' (Муньяин Икер ( 67') Уильямс Иньяки 82' (Арес Малком ( 82') Сансет Ойян 79' (Хаурегисар Микель ( 79') Уильямс Нико 67' (Эррера Андер ( 67') Гурусета Горка 79' (Гарсия Рауль ( 79')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерВесга МикельГомес УнаиВивиан ДаниэльГарсия Дани
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо АнтониоКопете Хосе 46' (Мурики Ведат ( 46') Гонсалес Джованни 56' (Дардер Серхи ( 56') Коста ХаумеСанчес Антонио 56' (Видаль Начо ( 56') Маскарель ОмарМану МорланесРодригес Даниэль I 75' (Пратс Абдон ( 75') Ларин Кайл  75' 75' (Льябрес Хавьер ( 75')
Запасные: Лато ТониГрейф ДоминикНастасич МатияВан дер Хейден СибеКуэльяр ИванСаму Кошта
02 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Атлетик Бильбао

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