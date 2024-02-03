«Атлетик» забил 4 гола в ворота «Мальорки»

23-й тур чемпионата Испании начался матчем «Атлетик» - «Мальорка». В самом начале после подачи со штрафной Юри Берчиче в касание отправил мяч в сетку, при этом находясь спиной к воротам - 1:0. И снова сработал стандарт, Горка Гурусета пяткой сыграл на Берчиче, который метров с 12 оформил дубль. Пенальти заработал Нико Уильямс, но ВАР отменил решение судьи, форвард поскользнулся.

После перерыва Иньяки Уильямс не смог пробить голкипера, оказавшись с ним один на один. В середине тайма до верного разыгран мяч, и Гурусета завершил атаку - 3:0. В концовке Оскар де Маркос прострелил справа, и Икер Муньяин технично отправил мяч в сетку, обманув вратаря на паузе - 4:0.

«Атлетик» остается пятым, противник - 15-м.