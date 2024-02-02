​«Аякс» удивлён «диким заявлением» президента «Барселоны»

Жоан Лапорта включил «Аякс» в список клубов, которые поддерживают проект Суперлиги. В Амстердаме удивлены словами президента «Барселоны», о чём сообщает Ajax Life – ассоциация фанатов «Аякса».

«После запроса у клуба мы можем подтвердить, что «Аякс» никогда не разговаривал с Лапортой, не говоря уже о согласии участвовать в чём-либо. «Аякс» удивлён таким диким заявлением», - говорится в сообщении Ajax Life.

Добавим, что на текущий момент «Аякс» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Ближайший матч команда проведёт 3 февраля – против ПСВ на своём поле.