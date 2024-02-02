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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рюдигер рискует пропустить дерби с «Атлетико»

02 Февраля 2024 • 19:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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04.02 23:00

Защитник Антонио Рюдигер рискует пропустить ближайший матч «Реала». В четверг вечером немца пришлось менять в перерыве поединка Ла Лиги против «Хетафе» (победа «сливочных» 2:0).

Как сообщает El Partidazo de COPE, Рюдигер получил серьёзный ушиб бедра с гематомой. Пока сложно сказать, сможет ли 30-летний футболист восстановиться к дерби против «Атлетико».

В сезоне 2023/2024 Антонио Рюдигер поучаствовал в 30 матчах «Реала». В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.  

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт в ближайшее воскресенье, 4 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер

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