​Рюдигер рискует пропустить дерби с «Атлетико»

Защитник Антонио Рюдигер рискует пропустить ближайший матч «Реала». В четверг вечером немца пришлось менять в перерыве поединка Ла Лиги против «Хетафе» (победа «сливочных» 2:0).

Как сообщает El Partidazo de COPE, Рюдигер получил серьёзный ушиб бедра с гематомой. Пока сложно сказать, сможет ли 30-летний футболист восстановиться к дерби против «Атлетико».

В сезоне 2023/2024 Антонио Рюдигер поучаствовал в 30 матчах «Реала». В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт в ближайшее воскресенье, 4 февраля.