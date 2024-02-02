​Игроки «Реала» ждут решения Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» истекает летом, и форвард до сих пор не объявил о своём решении.
В программе El Chiringuito журналист Эду Агирре сообщил, что в «Реале» футболисты хотят знать, каким будет будущее Мбаппе.
«Из раздевалки «Реала» у меня спрашивают, приедет ли Мбаппе», - рассказал Агирре.
Стоит сказать, что правила ФИФА позволяют 25-летнему Мбаппе с января вести переговоры с любыми иностранными клубами. Слухи активно связывают Килиана с «Реалом». Француз мог перебраться на «Сантьяго Бернабеу» ещё в 2022 году, но тогда он решил продлить контракт с «ПСЖ».
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