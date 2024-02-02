​Лапорта – о Хави: «Другого тренера я бы уволил в такой ситуации»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, может ли Хави быть уволен до июня. Ранее молодой тренер объявил о решении уйти из клуба по завершению сезона.

«Если это зависит от меня, я не буду увольнять Хави. Он этого не заслуживает. Он искренне верит в формулу, которую мы разработали до конца сезона. «Барселона» не сдаётся ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов – у нас достаточно хороший состав, чтобы конкурировать и проходить «Наполи», - сказал Лапорта, чьи слова приводит портал Goal.

В то же время Лапорта отметил, что уже уволил бы тренера, если бы им был не Хави.

«Если бы не Хави, я бы уже уволил тренера в такой ситуации», - сказал президент «Барселоны».

Стоит сказать, что в 2024 году «Барселона» провела уже ряд неудачных матчей, например, проиграла «Реалу» со счётом 1:4 в финале Суперкубка Испании.

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