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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит»

02 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать (5)

Главный тренер «Барселоны» Хави согласен с мнением о том, что «Реал» оказывает давление на судей.

«Они [«Реал»] давят на судей каждую неделю. Это правда. Даже слепой человек это видит. Вы [журналисты] должны писать об этом», - сказал Хави в ходе пресс-конференции.

Стоит сказать, что «Реал» на своём клубом канале регулярно публикует видео с разбором судейских решений. При этом мадридский клуб считает, что судьи помогают «Барселоне».

В общем, два испанских гранда решили выяснить, кто больше страдает от судейских ошибок. Стоит сказать, что «Реал» сейчас занимает в Ла Лиге первое место (57 очков), а «Барселона» - четвёртое (47 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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GlorReala
02 Февраля 2024 в 19:45
Лучше бы за игрой барсы следил чем
обсуждать другие клубы. Что то не припомню слов Хави в прошлом году когда барса была на первой позиции в турнирной таблице как судьи. Как только начинается отставание так все вокруг виноваты но не он сам. И уходит он именно потому что Реал давит на судей))
п.с. Хорошего мнения был о нём честно!
shaplico
02 Февраля 2024 в 19:23
Возможно хави...слепой?!
andi
02 Февраля 2024 в 19:10
А зрячие проигрывают РЕАЛУ.
Sergey999
02 Февраля 2024 в 19:05
Хави ты девка, даже слепой это видит...
Артур Измаилов
02 Февраля 2024 в 19:03
мелкое ничтожество, недофизрук !!!
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