​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит»

Главный тренер «Барселоны» Хави согласен с мнением о том, что «Реал» оказывает давление на судей.

«Они [«Реал»] давят на судей каждую неделю. Это правда. Даже слепой человек это видит. Вы [журналисты] должны писать об этом», - сказал Хави в ходе пресс-конференции.

Стоит сказать, что «Реал» на своём клубом канале регулярно публикует видео с разбором судейских решений. При этом мадридский клуб считает, что судьи помогают «Барселоне».

В общем, два испанских гранда решили выяснить, кто больше страдает от судейских ошибок. Стоит сказать, что «Реал» сейчас занимает в Ла Лиге первое место (57 очков), а «Барселона» - четвёртое (47 очков).